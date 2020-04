Giulia De Lellis: "Ecco perché ho perdonato Andrea Damante"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Giulia De Lellis ha deciso di perdonare Andrea Damante dopo due anni di separazione

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha risposto alle tante curiosità dei fan, su Instagram, che riguardano la ritrovata armonia di coppia con Andrea Damante. Dopo due anni di allontanamento ed un libro ('Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'), la giovane influencer ha deciso di perdonare il deejay veronese e di trascorrere, a Roma, la quarantena con lui per riprovarci per la seconda volta. Ai propri seguaci, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', ha spiegato la formula magica per mettere da parte gli screzi del passato e ricominciare con uno sprint diverso:

"Io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più) ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la caz**ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ co***ne). È capitato a tutti".

Senza alcun dubbio, la De Lellis riscriverebbe la sua prima fatica letteraria che, a suo dire, avrebbe aiutato molte ragazze di tutte le età:

"Assolutamente sì. Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!".

Al momento, però, Giulia è piuttosto cauta sul futuro con Damante:

"So che siete sempre molto curiosi sulla mia vita sentimentale e mi piace condividerla con voi. Prima vorrei capire io stessa cosa sta succedendo".