Giulia Elettra Gorietti: Andrea Roncato, mamma, marito, figlia, Instagram

Di Ivan Buratti giovedì 23 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giulia Elettra Gorietti

Giulia Elettra Gorietti, chi è? Scopriamo dettagli e curiosità sulla vita di una delle attrici più promettenti del panorama dello spettacolo italiano.

Nata a Roma il 26 settembre 1988, sotto il segno di Bilancia, Giulia Elettra Gorietti compierà quest'anno 32 anni. Fa il suo esordio nel mondo della recitazione nel 2003, debuttando al fianco di Margherita Buy, Claudio Amendola e Sergio Castellitto nel film Caterina va in città, diretto dal regista Paolo Virzì, nel ruolo di Giada. Sempre nel 2004 è nel cast di Tre metri sopra il cielo di Luca Lucini, mentre l'anno successivo è ne L'uomo spezzato, per la regia di Stefano Calvagna. L'anno successivo veste i panni di Paolina, studentessa innamorata del professor Leonardo Pieraccioni, nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nel 2007, a 19 anni, recita nel cult generazione Ho voglia di te, poi approda in tv nel talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Nel 2008 è al cinema con Ultimi della classe e in tv con Le ali, in onda su Rai 1. Tra le altre esperienze con il mondo fiction, da segnalare quelle ne I liceali 3 e in Un amore e una vendetta su Canale 5 nel 2011, de I segreti di Borgo Larici nel 2014 e in Solo per amore, dal 2015 al 2017, sempre sull'Ammiraglia Mediaset. Negli ultimi anni, tuttavia, si impegna soprattutto davanti alla cinepresa per il grande schermo: Suburra (2015), La cena di Natale (2016), Manuel (2017), Sconnessi (2018) sono gli ultimi film a cui ha preso parte.

Da alcuni anni è legata sentimentalmente al calciatore del Perugia Pietro Iemmello. Il 18 giugno 2018, Giulia Elettra Gorietti ha dato alla luce Violante, la prima figlia, avuta proprio con l'attaccante. In un'intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa, a proposito del compagno e dell'occasione in cui l'ha conosciuto, ha rivelato:



Ero soddisfatta a livello artistico, ma infelice nel privato, non riuscivo a innamorarmi, avevo appena chiuso una frequentazione con una persona perché non sentivo quell’entusiasmo da fiaba. Mi hanno invitata a fare da madrina a un festival in Calabria e ho accettato per staccare da tutto. Partendo pensavo: non voglio vedere l’ombra di un uomo. E invece Pietro, che è di Catanzaro, mi mandò un messaggio...

Una curiosità: la mamma di Giulia Elettra Gorietti ha sposato circa tre anni fa l'attore Andrea Roncato.

È possibile seguire l'attrice romana su Instagram: il suo profilo è giuliaelettrago.