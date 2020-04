Flavio Briatore ha una nuova fidanzata?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha svelato, in anteprima, una succosa indiscrezione, che riguarda uno degli uomini più affascinanti dello showbiz. Si tratta di Flavio Briatore che, dopo aver ristabilito un nuovo equilibrio con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, avrebbe trovato l'amore accanto all'affascinante Dana. Si legge:

"Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case".

Nessun ritorno di fiamma in vista per gli ex coniugi. Lo scorso 12 aprile, in occasione del settantesimo compleanno di Briatore, la Gregoraci ha organizzato una festa in pompa magna con tanto di addobbi e torta. Su Instagram, l'imprenditore ha postato uno scatto di famiglia assieme al figlioletto. Tutti e tre appaiono felici, sorridenti e affiatati.