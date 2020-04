Uomini e Donne, Giovanna discute con Sammy: "Se non mi hai pensato, non puoi dare la colpa alla quarantena" (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 22 aprile 2020

Giovanna ha discusso con Sammy durante la puntata di Uomini e Donne in onda oggi.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2020, Giovanna Abate, prima di iniziare a chattare con i ragazzi misteriosi, così come vuole la nuova formula temporanea del programma di Maria De Filippi, ha discusso con uno dei suoi corteggiatori, Sammy.

Prima, però, è andata in onda un'esterna inedita di Giovanna e Alessandro, esterna che è andata molto bene e che ha emozionato anche Gemma Galgani, presente lì con lei.

Alessandro ha dichiarato che la quarantena non ha modificato ciò che sta provando per Giovanna:

Sono stato fortunato a vederti prima di questa quarantena, la sto passando in un modo più tranquillo. Spero di averti trasmesso qualcosa. Ho provato in tutti i modi a "corrompere" la redazione... Io ti avrei cercata anche fuori dal programma. Per me, non è cambiato nulla.

Giovanna, invece, rivolgendosi a Sammy, ha chiesto delucidazioni riguardanti la sua situazione personale: Sammy, infatti, è separato e padre di un figlio e sta trascorrendo il periodo di quarantena insieme al bambino e alla sua ex compagna come vicina di casa.

Sammy, in completa onestà, ha dichiarato che la situazione, per lui, è inevitabilmente cambiata:

E' passato tanto tempo, avevamo delle esterne in ballo, un percorso attivo. Ci siamo dette cose importanti. Da quel giorno, è passato molto tempo. Ti ho giurato massima onestà. Anch'io ho chiesto qualcosa alla redazione. Volevo anche spiegarti il motivo per cui non ci siamo visti in esterna: l'8 marzo, era scoppiato il panico. Volevo sapere come stessi passando la quarantena. E' passato un mese, non ho ricevuto nessuna notizia. Mi sentirei un bugiardo a dirti che ti ho pensato tutti i giorni. E' passato del tempo. Un rapporto che non è alimentato va scemando. Io sono stato licenziato, ho perso il lavoro. Ho un figlio da gestire e tutto quanto. Ho avuto altre preoccupazioni. Non sapevo che tipo di rapporto avremmo avuto.

Giovanna non ha gradito le parole che ha ascoltato, rimproverando a Sammy lo scarso interesse:

Anch'io lavoro. Ho 4 negozi e sono tutti e 4 chiusi. Non guadagno un euro e vado avanti con i soldi che ho io. Anch'io in famiglia ho una situazione particolare. Tutti abbiamo i nostri problemi. Se tu non mi hai avuto in mente, non possiamo dare la colpa alla quarantena.

Sammy ha controreplicato così:

Dovresti essere più matura tu nel non farti prendere per il c*lo. Già la nostra era una conoscenza anomala. In un mese e mezzo che non ti sento, se ti dicessi che ti ho pensato tutti i giorni, ti direi una bugia.

Giovanna, nella discussione, è stata supportata da Gemma.

La tronista avrebbe voluto vedere un po' più di enfasi da parte di Sammy ma quest'ultimo ha proseguito nella strada della sincerità assoluta:

Sono stato messo subito alla gogna oggi. La cosa è in stand-by. Se dovessi tornare in studio, la conoscenza inizierebbe da capo.

Queste parole hanno ulteriormente infastidito la tronista:

Ma che cavolo dici, Sammy! Qualcosina abbiamo creato... Ho buttato 4 esterne.

Sammy ha tentato di sdrammatizzare, chiedendo un "bacetto" a Giovanna ma il gesto le ha dato ancora più fastidio:

Non continuo la conoscenza con un ragazzo che sembra svogliato.

Giovanna, comunque, nonostante la rabbia, non ha escluso l'idea di continuare a conoscere Sammy.

