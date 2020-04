Adriana Volpe e il marito Roberto Parli separati dalla quarantena: "Momento di sofferenza"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

Adriana Volpe a Roma con la figlia Giselle

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha cercato di fare il punto della situazione sul matrimonio di Adriana Volpe.

"Quando è uscita dal GF Vip è stata 16 giorni in Svizzera a trovare il marito che ha perso il padre a causa del coronavirus, poi è tornata a Roma con la piccola e si è sottoposta a una nuova quarantena".

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, aggiunge che l'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia' ed il marito Roberto Parli stanno attraversando un periodo assai spinoso dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip: "Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo".

L'avvicinamento amicale con Andrea Denver non avrebbe scalfito l'unione:

Volpe: "E' stato onesto a dirmi che è stato geloso di me, ma l'ho sempre rispettato".

A Fanpage.it, il modello veronese ha ribadito che tra lui e l'ex compagna d'avventura è nata solo un'amicizia pura senza alcuna malizia:

"Con Adriana ci sono stima e amicizia, magari è anche divertente vedere l’hashtag popolare sui social o che qualcuno immagini la ship. Se è per questo, hanno perfino inventato una fanfiction con me e Ariana Grande (ride, ndr). Lascio chiunque libero di fantasticare. Per me è un’amica, ha dimostrato tanto carattere e una bella anima. Poi è bella e l’ho detto. Non c’è nulla di male in un complimento".