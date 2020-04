Paolo Ciavarro - Clizia Incorvaia: prima intervista di coppia

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a cuore aperto a due settimane dalla finale del Grande Fratello Vip

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nell'ultimo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, si sono sottoposti alla prima intervista di coppia dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. I due piccioncini, divisi per via della quarantena (lui a Roma con la madre Eleonora Giorgi, lei in provincia di Agrigento con la figlia Nina ed i genitori), sognano di potersi riabbracciare e ricominciare da dove si sono fermati oltre 50 giorni fa.

Il giovane conduttore è sicuro del sentimento che prova per la compagna:

Ciavarro: "Io sono forte del sentimento che provo e la differenza d’eta non l’ho mai avvertita. Sul resto, mia madre si è messa con mio padre alla fine di un matrimonio, con un figlio, non è che non ci si possa innamorare di nuovo. E non c’è niente di strano".

Anche l'influencer siciliana sembra aver voltato finalmente pagina dopo la dolorosa separazione dall'ex marito Francesco Sarcina:

Incorvaia: "Mi ero scordata di questo romanticismo e di quanto potessi esserlo anche io: era difficile mantenere un rapporto appena iniziato, io non sapevo se lui c'era ancora, invece la connessione fra queste due anime c'era e l'abbiamo mantenuta. Lui scriveva 'occhi blu' e io rispondevo via social, perché pensavo così dopo lui leggerà. [...] Il primo bacio con Paolo? Il più bello della mia vita, è stato incredibilmente coinvolgente"