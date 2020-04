Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma? L'indiscrezione

Di Fabio Morasca mercoledì 22 aprile 2020

Secondo Novella 2000, Eros Ramazzotti si è riconciliato con Marica Pellegrinelli grazie alla figlia Aurora.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero tornati insieme. E' questo, lo scoop che ha conquistato la copertina del prossimo numero del settimanale Novella 2000.

Stando a questa indiscrezione, infatti, il cantautore romano, di cui il nome, recentemente, è stato accostato a quello della conduttrice Roberta Morise, e la sua seconda moglie, la modella bergamasca da cui ha avuto due figli, si sarebbero recentemente riconciliati grazie ad Aurora Ramazzotti, la figlia 23enne che Eros ha avuto da Michelle Hunziker.

Ovviamente, si tratterebbe di un ritorno di fiamma "a distanza" in quanto il periodo di quaratena, dovuto all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, starebbe impedendo alla coppia di ricongiungersi anche fisicamente.

Secondo le indiscrezioni, quindi, Aurora Ramazzotti, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre dei suoi due fratelli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio (la Ramazzotti ha anche altre due sorelle, Sole e Celeste, le figlie che sua madre Michelle Hunziker ha avuto da Tomaso Trussardi), nonostante non siano mancate voci riguardanti anche un presunto raffreddamento del loro rapporto, avrebbe avuto un ruolo decisivo in questo ritorno di fiamma.

Ricordiamo che, dopo la separazione da Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha vissuto una love story con l'imprenditore Charley Vezza.

Eros Ramazzotti, invece, come già scritto in precedenza, è stato protagonista di un recente gossip che lo voleva come nuovo compagno di Roberta Morise.

Il cantante, tramite un lungo post condiviso sulla propria pagina ufficiale Instagram, ha seccamente smentito il gossip, affermando che la Morise è solamente un'amica: "Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico".