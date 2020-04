Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 22 aprile 2020 (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 22 aprile 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 22 aprile 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 22 aprile 2020

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2020, vedremo Gemma Galgani chattare con un altro uomo misterioso chiamato Punto Coronato.

In collegamento Skype, invece, a commentare le gesta di Gemma con i suoi nuovi corteggiatori, ci sarà anche Barbara De Santi, un'altra protagonista del Trono Over del programma di Maria De Filippi.

L'avventura di Giovanna Abate, invece, inizierà con un filmato che farà il punto della situazione sui corteggiatori che la tronista ha smesso di conoscere una volta iniziata l'emergenza sanitaria, Alessandro Graziani e Sammy Hassan.

Andranno in onda esterne inedite e i corteggiatori saranno anche presenti in collegamento Skype.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

