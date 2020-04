Le Iene, lo scherzo a Michelle Hunziker (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 21 aprile 2020

Ecco lo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker andato in onda martedì 21 aprile 2020

Nella puntata de Le Iene Show di martedì 21 aprile 2020, in onda su Italia 1, è stato trasmesso lo scherzo realizzato ai danni di Michelle Hunziker. Complice la figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio, poi naufragato, con Eros Ramazzotti.

Alla base dello scherzo - il primo da parte delle Iene in tempi di quarantena per il coronavirus - la finta circostanza di Aurora tradita dal fidanzato Goffredo Cerza con la sua migliore amica Sara Daniele (figlia di Pino). Un tradimento consumato in casa.

La showgirl ha inizialmente reagito cercando di convincere la figlia che a Goffredo di Sara "non gliene fotte proprio un caxxo" e dicendosi sicura che "Sara non lo farebbe mai, è un'amica del cuore di entrambi", anche se negli ultimi due mesi "parla solo di caxxo".

Dopo aver assistito alla scena del massaggio di Sara a Goffredo, la Hunziker ha cambiato atteggiamento confidando alla figlia che l'amica ha avuto "atteggiamenti sbagliati nei tuoi confronti". Il momento della disperazione è arrivato quando si è ritrovata davanti gli occhi i due presunti amanti avvinghiati nel letto. A quel punto Aurora ha confessato la verità e la mamma, a caldo, ha ironicamente assicurato di non essere intenzionata a perdonare gli autori dello scherzo.

A firmarlo (lo scherzo è visibile integralmente cliccando sulla foto in apertura di post) è Alessio Parenti.