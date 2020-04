Uomini e Donne, Gemma balla da sola per Occhiblu (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Gemma Galgani balla da sola per Occhiblu

In tempi di Coronavirus, Gemma Galgani, oggi, martedì 21 aprile 2020, durante la seconda puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', ha ballato una bachata sensuale per uno dei suoi corteggiatori, Occhiblu sulle note di 'Te Amare'.

Gemma: "Ho ballato per te sensualmente, a modo mio, lo vedrai in tv... ".

Non si è fatta attendere la risposta divertita del misterioso corteggiatore:

Occhiblu: Addirittura, uaoooohhhh.... Mi piacerebbe se tu potessi imparare tre passi base della salsa, se hai piacere... Così da poterli eseguire insieme"

Gemma: "Se tu avessi la lampada di Aladino...".

Sogna un primo incontro travolgente. All'inizio, potrebbe tirar fuori tutta la propria timidezza ed emozione per una conoscenza inaspettata. Sogna una passeggiata in riva al mare per tirar fuori il lato più romantico della sua personalità.