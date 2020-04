Claudia Tortora: chi è la moglie di Giulio Golia

Di Marcello Filograsso martedì 21 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Claudia Tortora, moglie di Giulio Golia

In tanti conoscono Giulio Golia, una delle colonne storiche del programma Le Iene, in onda ormai da anni su Italia Uno. Golia ne è stato prima inviato con le sue seguitissime inchieste, per poi approdare alla conduzione della trasmissione di intrattenimento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulio Golia dal 2013 è sposato con Claudia Tortora, dopo anni di fidanzamento. La cerimonia è avvenuta in barca sull'isola di Procida tra palloncini colorati e invitati entusiasti.

L'uomo scrisse sui suoi profili social all'indomani delle nozze:



"Nessun ‘grazie’ potrà mai ripagare l’affetto e la disponibilità che ci avete dimostrato, abbiamo scoperto che esiste ancora un oasi d’Italia dove le persone e i luoghi ti accolgono con la familiarità che stupisce ed emoziona".

Per quanto concerne Claudia Tortora, si tratta di una affermata costumista del settore televisivo, che tra le sue collaborazioni vanta esperienze del calibro di Amici, X Factor e campagne pubblicitarie come Wind e Infostrada.

Foto: account Instagram Claudia Tortora