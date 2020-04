Ida Platano e Riccardo Guarnieri presto genitori? La smentita (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Ida Platano incinta di Riccardo Guarnieri? Tutta la verità dalla coppia

Negli scorsi giorni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno dato vita ad una lunga diretta su Instagram per rassicurare tutti i fan sulla tenuta della loro relazione. La coppia, apparsa sorridente e affiatata, infatti, ha smentito, una volta per tutte, le voci di crisi, alimentate dal web. E risposto ai tanti pettegolezzi che riguardano la loro vita assieme in quarantena. L'ex cavaliere del trono over e la sua compagna hanno negato l'imminente arrivo della cicogna:

Riccardo: "A meno che non è incinta dello Spirito Santo, ma non credo. Rassicuriamo tutti: non è incinta".

Ida è già mamma di un ragazzo. Riccardo, durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi, a più riprese, ha espresso il desiderio di diventare padre. E di volere mettere su famiglia proprio assieme alla fidanzata.

I due innamorati, oggi, saranno le special guest star della nuova puntata di 'Uomini e Donne'. Collegati via Skype, Riccardo ed Ida faranno sentire la propria vicinanza e tutto l'incondizionato affetto a Gemma Galgani, già contesa da due misteriosi cavalieri, Occhiblu e Pantera. Sapranno consigliare, nel migliore dei modi, l'amica?!