Riccardo Guarnieri: chi è, lavoro, Ida Platano, oggi

Di Marcello Filograsso lunedì 20 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Riccardo Guarnieri

Protagonista indiscusso di Uomini e Donne Over per il suo tira e molla con Ida Platano, conosciamo meglio Riccardo Guarnieri.

Nato a Statte in provincia di Taranto il 29 marzo 1979, di professione è operaio e dopo una storia importante del quale non sono noti i dettagli è tornato a vivere con i genitori. Appassionato di sport, pratica molta palestra. Ma il suo nome è naturalmente legato a quello di Ida Platano.

I due si sono scelti all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel segmento riservato alle dame e ai cavalieri. Dopo il programma, hanno partecipato nel 2018 a Temptation Island Vip presentato da Filippo Bisciglia, ma sono usciti insieme dopo la terza puntata in seguito a un falò. Nel settembre 2018 si sono ripresentati negli studi Elios per dire che la loro storia era in crisi. In particolare, Riccardo avrebbe nascosto a Ida di essere ancora in contatto con la tentatrice Stephanie, così i due sono tornati a Uomini e Donne da single conoscendo altre persone.

Alla fine, la coppia ha deciso di tornare insieme, per la gioia dei tantissimi fan sui social. In una delle dirette, è stato smentito l'arrivo di un bambino.

Foto: account Instagram Riccardo Guarnieri