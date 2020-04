Live Non è la d'Urso, Alberico Lemme: "Guarito dal Coronavirus, non è stata una passeggiata" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 20 aprile 2020

Il farmacista racconta il calvario: "Quando ho chiesto al medico quali fossero le mie condizioni mi ha detto di pregare"

"Il 2 marzo è iniziato il calvario". Sono le parole del farmacista Alberico Lemme ospite di Barbara d'Urso in collegamento a Live Non è la d'Urso. Il farmacista, ora guarito ha raccontato al microfono della trasmissione di Canale 5 come ha scoperto i sintomi del Covid-19: "Avevo attacchi di panico la notte. Mi mancava il respiro. Quando ho chiesto al medico quali fossero le mie condizioni mi ha detto di pregare".



Dopo che si sono attivati nella mia famiglia mi hanno immediatamente portato all'ospedale. Sono stato ricoverato il 13 marzo, al pronto soccorso sono rimasto in barella con il cappotto. Il pronto soccorso era pienissimo, non ho avuto nessun favoritismo. Sono rimasto fino a metà aprile ed ho continuato a lavorare. Non è stata una passeggiata.

Lemme quindi ha dichiarato l'esito negativo dell'ultimo tampone:



Mi manca una settimana alla fine della quarantena. Non ho infettato nessuno.

E aggiunge in chiusura:



Ho chiuso la mia attività, ho fatto sanificare tutto. Spedisco i miei prodotti a casa delle persone che lo richiedono.

