Antonella Mosetti: oggi, Instagram, Non è la Rai, ex marito, figlia

Di Fabio Morasca domenica 19 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti è una showgirl nata a Roma il 1° agosto 1975.

La sua carriera televisiva è iniziata negli anni '90, quando fu scelta da Gianni Boncompagni per il programma cult Non è la Rai, a cui prese parte per due edizioni, dal 1993 al 1995.

Nel 1995, Antonella Mosetti si sposò con Alessandro Nuccetelli. Il suo matrimonio fu trasmesso da Italia 1, a poche ore dall'ultima puntata di Non è la Rai a cui prese parte, il 26 luglio 1995 in uno speciale intitolato Fiori d'arancio a Non è la Rai.

Il matrimonio durò pochi anni. Dalla storia d'amore tra la Mosetti e il suo ex marito, è nata Asia Nuccetelli che oggi ha 23 anni.

Negli anni successivi, Antonella Mosetti è stata legata sentimentalmente a Davide Lippi e allo schermidore Aldo Montano. Nel 2018, la Mosetti ha avuto una storia con il cantante Salvatore Gabriel Valerio.

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli hanno preso parte, inizialmente in coppia come concorrente unico, alla prima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2016. Durante la loro partecipazione al programma, Antonella Mosetti ha avuto una discussione con Giulia De Lellis, fidanzata con Andrea Damante, anch'egli concorrente della prima edizione del GF Vip.

In un'intervista recente Antonella Mosetti ha dichiarato che la figlia Asia ha deciso di non fare più televisione a causa dei numerosi insulti che ha ricevuto attraverso i social a causa dei suoi interventi estetici.

Per quanto riguarda la tv, oltre al GF Vip, Antonella Mosetti è stata spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D'Urso e ha anche preso parte al programma All Together Now.

Antonella Mosetti ha un profilo Instagram che può contare su oltre 590 mila follower.