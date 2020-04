Francesca Barra: figli, Instagram, Claudio Santamaria, età

Di Marcello Filograsso domenica 19 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Francesca Barra

Giornalista, scrittrice, opinionista, conduttrice televisiva e con un passato da politica, conosciamo meglio Francesca Barra.

Nata a Policoro in provincia di Matera (Basilicata) il 24 settembre 1978, si è laureata in Comunicazione all'Università LUMSA di Roma, ha all'attivo diversi programmi tv, soprattutto per La7 (Sempre meglio che restare a casa, Cristina Parodi Live, In Onda), ma ha presentato nel 2014 il Concertone del Primo Maggio, è stata opinionista per il talk show CR4 - La Repubblica delle Donne e nel 2020 è stata tra i concorrenti del reality game Celebrity Hunted per Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stata sposata con Marcello Molfino, dal quale ha avuto tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta. Il matrimonio è durato dal 2005 al 2016. L'anno successivo inizia la storia con l'attore Claudio Santamaria. Purtroppo nel maggio 2019 la donna perde il bambino che aspettava dal compagno. I due hanno pubblicato di recente un libro intitolato La giostra delle anime.

Foto: account Instagram Francesca Barra