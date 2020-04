Uomini e Donne anticipazioni puntata 20 aprile 2020: Tina indossa la mascherina della mummia (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 aprile 2020

Le anticipazioni della prima puntata della nuova formula di Uomini e Donne

Lunedì 20 aprile 2020, alle 14:45, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne' con protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate. Sull'account ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi sono stati postati alcuni video spoiler.

Nel primo filmato, la dama torinese saluta l'opinionista Gianni Sperti, in collegamento via Skype ("Sono felicissima di vederti") ignorando l'eterna rivale Tina Cipollari suscitando la sua immediata reazione ("Gemma non sei nella casa del Grande Fratello, non sei in collegamento con il GF, siamo ad Uomini e Donne")

Dagli schermi si intravedono, in qualità di special guest star, anche Riccardo Guarnieri e Ida Platano che stanno attraversando il periodo di quarantena assieme.

Nella seconda clip, invece, c'è un duro scontro (a debita distanza come previsto dalle norme restrittive del Governo) tra Gemma e la vamp (che indossa la mascherina della mummia).

Gemma: Io ho ancora tanto amore da dare e se qualcuno lo vuole capire io posso dare ancora tanto. Sei soltanto tu che non l'hai capito"