Paolo Ciavarro: "Clizia Incorvaia? Al Grande Fratello Vip ho trovato la cosa più bella che ci sia" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 aprile 2020

L'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia procede a gonfie vele nonostante la lontananza per la quarantena

Paolo Ciavarro, oggi, 18 aprile 2020, è stato il protagonista assoluto della diretta Instagram di Chi. Il giovane conduttore non vede l'ora di riabbracciare la fidanzata Clizia Incorvaia una volta terminate le misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus:

"Ho trovato la cosa più bella che ci sia. Ho vinto. Non me lo sarei mai aspettato. Siamo tornati un po' quindicenni là dentro. Sono l'ultimo dei romantici. Non mi vergogno di esserlo".

La giovane influencer siciliana ha ricevuto gli apprezzamenti di mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo:

"E' stata approvata dalla suocera. Sta andando tutto alla grande. Sono molto felice. Anche papà è contento. Io sono orgoglioso di avere due genitori come loro. Non smetterò mai di dirlo".

L'ex gieffino, che sogna un futuro nel cinema come i famosi genitori, sente la mancanza della compagna:

"La chiamo. Ci stiamo sentendo tantissimo a telefono, messaggi. Procede tutto a gonfie vele. C'è molto pepe. Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto. La birretta a Fregene mi auguro di andarla a prenderla prima o poi. Avevamo già organizzato e programmato viaggi. Dobbiamo rimandare a data da destinarsi. Volevamo andare a Lisbona".

Ciavarro non è preoccupato del passato turbolento, dal punto di vista sentimentale, di Clizia:

"Ognuno di noi ha il proprio passato. Noi partiamo da adesso. Non è un problema assolutamente. Sono pronto a vivermela. Non vediamo l'ora. Stiamo impazzendo".