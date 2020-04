Laura Silvestre, chi è la moglie di Kekko dei Modà

Di Claudia Cabrini sabato 18 aprile 2020

Laura Silvestre, tutto quello che dovete sapere sulla moglie di Kekko dei Modà

Ben 18, quasi 19 anni di vita trascorsa insieme. Questo è l'unico dato certo che conosciamo su Laura Silvestre - moglie di Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che sappiamo essere al fianco della sua amata Laura da quasi 20 anni.

Una donna molto riservata, restia al voler apparire in pubblico e che anche per questo nel corso della lungimirante carriera del marito, Kekko, abbiamo visto e sentito nominare pochissimo. Non conosciamo nemmeno il suo cognome, ma sappiamo che sia proprio lei, Laura, la donna al fianco della quale Kekko ha deciso ormai anni or sono di trascorrere la sua esistenza. Ciò che invece possiamo raccontarvi con certezza è che Laura e Kekko abbiano una figlioletta, Gioia. La bimba, che quest'anno dovrebbe compiere 9 anni, è la luce degli occhi di mamma e papà e, come dichiarato in diverse interviste, Kekko della sua piccolina sarebbe davvero molto geloso.

Gioia, nata il 20 dicembre 2011, è al momento l'unica figlia della coppia e a proposito, in una vecchia intervista a Verissimo, Kekko aveva addirittura raccontato:



"Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti. [...]".

Diverse invece le parole per Laura, che è sempre stata fedelmente vicina a Kekko lasciandogli i suoi spazi quando capiva che lui ne avesse bisogno. Sempre a Verissimo, Kekko sulla sua compagna di vita aveva infatti raccontato:



"Non mi ha mai ostacolato. Mi è sempre stata vicino. Lei mi conosce bene, invece di starmi addosso. Bastava che mi guardava in faccia e mi lasciava in pace… Lei ha vissuto tutta la carriera dei Modà, mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista. [...] Lei mi ha tenuto legato attraverso l’amore ad una vita più normale. Per questo le ho dedicato anche una canzone. Ci tenevo. È un bel ricordo per me e lo sarà anche per lei".