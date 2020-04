Ferruccio Lamborghini: chi è il fratello di Elettra Lamborghini

Di Ivan Buratti sabato 18 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ferruccio Lamborghini

Ferruccio Lamborghini, chi è il fratello maggiore di Elettra Lamborghini? Conosciamo meglio il ragazzo e scopriamone qualche curiosità: Elettra Lamborghini non è infatti l'unica star della famiglia, né tanto meno l'unica erede della ricca famiglia di imprenditori dei motori.

Nato a Bologna il 9 gennaio 1991, sotto il segno del Capricorno, Ferruccio Lamborghini ha recentemente compiuto 29 anni e ha l'onore e l'onore di portare il nome del nonno, fondatore della casa automobilistica. Oltre che il nome, con il nonno condivide anche la passione per la velocità. Sale a bordo delle due ruote da piccolissimo, ottenendo il titolo di vice-campione europeo di mini-like nel 2005. Nel 2007 fa il suo esordio nel campionato italiano 125 GP e partecipa a quattro corse in qualità di wildcard con Aprilia. La sua carriera continua tra premi, soddisfazioni e record, fino a quando nel 2012 riesce ad ottenere il primo posto nel Campionato Italiano Velocità. Dieci anni di carriera, che si è intrecciata all'altra attività che contraddistingue il profilo professionale del primogenito della terza generazione dei Lamborghini.

Sin da giovanissimo, Ferruccio Lamborghini si interessa alle attività imprenditoriali del padre Tonino, che sin da subito ha individuato nel ragazzo l'erede delle principali attività famigliari. Nel 2015, a 24 anni, entra nel team Marketing dell'azienda a sostenere la squadra messa in piedi dal padre, soprattutto in ambito strategico e relazionale. Nel 2016 viene nominato vice-presidente della Tonino Lamborghini SpA, mentre nel 2018 assume l'incarico di amministratore delegato.

Sul suo profilo Instagram, Ferruccio Lamborghini jr si diverte a pubblicare foto che hanno a che fare con la sua attività di imprenditore, con la sua passione per i motori e per i viaggi. Si definisce "world traveller" e "dog lover". L'amore per la natura è testimoniata dagli scorci che immortala in giro per il mondo, mentre quello per il motociclismo dagli scatti che lo vedono in pista, con tuta e casco. Sui social, inoltre, condivide anche alcuni dei progetti ideati per il brand "Tonino Lamborghini", come la recente linea di orologi.