Tonino Lamborghini: figli, moglie, Elettra, età

Di Marcello Filograsso sabato 18 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Tonino Lamborghini

Tonino Lamborghini è un imprenditore bolognese, figlio del grande Ferruccio, noto per aver fondato l'omonima casa automobilistica di lusso e padre della cantante Elettra Lamborghini, che ha spopolato al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare), arrivata ventunesima ma diventata un tormentone.

Di lui si è parlato molto ad ottobre 2019 per una presunta figlia non riconosciuta, nata da una relazione precedente al suo matrimonio. La ragazza, di nome Flavia, di professione estetista, sarebbe nata nel 1988 da una donna napoletana, tale Rosalba, che ha dato la sua versione dei fatti a Live - Non è la d'Urso. La ragazza aveva dichiarato di volersi sottoporre al test del DNA, ma poi non si sono più avute notizie.

Tonino Lamborghini, 72 anni, ha cinque figli avuti dalla moglie Luisa Peterlongo. Oltre alla più famosa Elettra Miura,ci sono Lucrezia, Ferruccio e le gemelle Flaminia e Ginevra.

Foto: account Instagram Tonino Lamborghini