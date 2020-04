Costanza Caracciolo: Vieri, figli, Veline, Instagram, altezza

Di Fabio Morasca sabato 18 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Costanza Caracciolo.

Costanza Caracciolo è una showgirl, conduttrice e modella, principalmente nota, a livello televisivo, per essere stata una delle veline bionde di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

Costanza Caracciolo, nata a Lentini, paese in provincia di Siracusa, il 17 gennaio 1990, conquistò il posto da velina, vincendo la terza edizione di Veline, un talent show estivo creato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio andato in onda nell'estate nel 2008. La Caracciolo vinse quell'edizione di Veline insieme a Federica Nargi.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, invece, Costanza Caracciolo è sposata con l'ex calciatore Christian Vieri, da cui ha avuto due figlie.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono sposati, con rito civile, il 18 marzo 2019 in una cerimonia che si è tenuta a Villa Litta ad Affori, quartiere di Milano. La cerimonia si è svolta in gran segreto, alla presenza dei soli testimoni.

Il 18 novembre 2018, la Caracciolo e Vieri sono diventati genitori di Stella, nata a Milano, mentre il 25 marzo 2020 la coppia ha avuto la loro seconda figlia, di nome Isabel.

Per quanto concerne la sua presenza sui social, invece, Costanza Caracciolo ha un profilo Instagram molto seguito che può contare su circa un milione e 200mila follower.

Tornando alla sua carriera televisiva, oltre a Striscia la Notizia, la Caracciolo ha preso parte ai seguenti programmi: Le nuove mostre, Pechino Express, Cuochi e Fiamme Celebrities, Giù in 60 secondi, Red or Black? - Tutto o niente, Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, Hit the Road Man, Si può fare!, Fatti unici e un'edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Costanza Caracciolo è alta un metro e 70 cm.