Fiordaliso guarita dal coronavirus: "Finita la quarantena, tampone negativo"

Marina Fiordaliso è guarita dal coronavirus e sui social non fa nulla per mascherare la comprensibile gioia. La cantante era risultata positiva al covid19 e aveva dovuto affrontare il periodo di quarantena forzata, come da protocollo sanitario.

Fiordaliso aveva già comunicato di essere guarita dal coronavirus, ma poco fa tramite Twitter ha annunciato di aver concluso il periodo di quarantena, dopo essersi sottoposta ad alcuni accertamenti. La famiglia della cantante è stata duramente colpita dal virus. La madre, purtroppo, non è riuscita a vincere la battaglia, mentre il papà e la sorella, come lei, sono guariti.

Nei giorni scorsi, intervistata da Barbara d'Urso a Live su Canale 5, Fiordaliso aveva raccontato il dramma vissuto in famiglia:

Non so chi si è ammalata per prima se io o la mamma... E' molto difficile, io l'ho accudita per cinque giorni, se ne è andata e non l'ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà... mia sorella si è ammalata prima. Un disastro, Barbara. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata.