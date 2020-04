Veronica Burchielli: "Non ho bestemmiato. Iannone? Non è l'unico a cui metto dei like" (video)

giovedì 16 aprile 2020

Veronica Burchielli smentisce di aver bestemmiato in diretta su Instagram

Nelle scorse ore, Veronica Burchielli ha registrato una serie di Instagram Stories, per smentire, una volta per tutte, di aver bestemmiato sui social. Anche la mamma è intervenuta nella vicenda per ribadire la buona fede, l'estrema educazione della figlia:

"Allora ragazzi, parliamo di due cose. Stanno uscendo articoli dove si dice che io ho bestemmiato su Instagram e a me la cosa sta dando molto fastidio. Sono una persona molto educata. A parte che io sono credente, ma anche se non lo fossi, non mi permetterei mai di essere maleducata o volgare, perché io ho una famiglia e l’educazione mi è stata insegnata. In quella storia che ho messo facevo tutto fuorché bestemmiare. Solamente già dal fatto che quella storia viene caricata dovrebbe farvi capire qualcosa. Se io avessi bestemmiato l’avrei caricata? Ma poi lo farei davanti a mia madre? C’era mia madre presente e questa cosa mi dà fastidio. Perché io posso avere mille difetti, ho fatto mille sbagli, ma non mi dite che io non sono educata".

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha preso la palla al balzo per chiarire il pettegolezzo che la vedrebbe sentimentalmente impegnata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis:

"Seconda cosa, che invece mi fa un po’ più sorridere, rispetto alla prima che invece non è per nulla divertente. Arrivare a fare degli articoli di giornale, senza citare le testate in questione, per dei like che io ho messo ad una persona. Fare due soldi su uno scoop inesistente lo trovo..come dire.. credo si possa commentare da solo. Lo lascio dire a voi. Ma non lo faccio perché mi devo giustificare, ma semplicemente perché devo dire le cose come stanno. C’è da dire poi che mi ero appena lasciata e non è di certo una cosa carina. L’ho scritto e ve lo ripeto: non ci conosciamo, per niente. Io sono solo appassionata di moto e avete visto che spesso e volentieri condivido questa mia cosa con voi. Così come seguo la Moto GP, altri che corrono, ma lo facevo anche prima e questa relazione ve la state inventando voi per avere dei like! E poi non è l’unico a cui metto dei like, se proprio volete saperlo. Detto questo praticamente io e lui stiamo insieme e non lo sappiamo. Wow".