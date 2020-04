Andrea Denver: "Molto triste per tanta sofferenza e dolore"

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 aprile 2020

Andrea Denver triste per lo scenario italiano e americano colpito dalla diffusione del Coronavirus

Ad una settimana dalla finale del 'Grande Fratello Vip', Andrea Denver ha affidato al proprio account Instagram, una importante riflessione che riguarda la propria vita ai tempi del Coronavirus. Il modello, infatti, è tornato a Verona, a casa dei genitori, in attesa di rientrare in America per riabbracciare la fidanzata che non vede da oltre 3 mesi.

Ecco le prime parole dell'ex gieffino postate sui social: