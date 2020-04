Pechino Express, Enzo Miccio: "Fiero e orgoglioso di aver perso con onore" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Enzo Miccio commenta il secondo posto a Pechino Express 2020

Enzo Miccio, componente della coppia de I Wedding Planner di 'Pechino Express' con Carolina Giannuzzi, ha commentato, sul proprio account Instagram, la propria avventura in Oriente, che l'ha fatto crescere come uomo ed artista. Ecco le sue prime parole dopo la messa in onda della finale di ieri: