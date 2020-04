Sossio Aruta sbotta su Instagram: "Sei un fenomeno da 4 soldi..."

Di Marco Salaris mercoledì 15 aprile 2020

"Rispondo ad un matto che sta facendo di tutto per farsi notare".

Volano parole grosse tra Sossio Aruta, protagonista del Grande Fratello VIP 2o2o, ed un qualcuno che ha criticato l'ex cavaliere di Uomini e Donne con parole di una certa durezza sino a toccare la sfera privata e quindi Ursula Bennardo, compagna di Aruta.

Lo sappiamo, colui che ha avuto i rapporti più burrascosi con Sossio all'interno della casa è stato sicuramente Antonio Zequila. In questo caso però l'attore non c'entrerebbe nulla giacché quel 'qualcuno' risponderebbe al nome di Luca Zocchi (fidanzato di Fernanda Lessa) che ha criticato aspramente l'ex gieffino in alcune Instagram stories:



Mi state mandando tanti video di 'Zonzo' e Ursula in cui parlano di visibilità. La visibilità sinceramente da una coppia che si è messa insieme al Trono Over (capiamoci il livello di quel programma) che si è cornificata a Temptation Island, che appena è arrivato un nascituro l'hanno portato in tutti i salotti televisivi, che lei per vivere vende pasticche dimagranti a sedicenni, sinceramente, non può fregarcene di meno.

Sossio a distanza di poco tempo ha replicato duramente alle parole di Zocchi senza però nominarlo direttamente



Sono qui per replicare ad un matto che sta facendo di tutto per farsi notare. Anche in mia assenza, quando ero nel Grande Fratello, mi ha dato del cane, del b******o. Sarebbe da denunciare ma mi fai così pena che lascio perdere.

e prende anche le difese della sua compagna:



Ascoltami bene, fenomeno da quattro soldi, io vado fiero di essermi conosciuto con Ursula in un grande programma, condotto da una grande signora che si chiama Maria De Filippi! Lascia fuori la mia compagna perché tu di lei non sai nulla. La mia compagna è una grande donna, tutti la stimano. E’ una grande madre e soprattutto trasmette sui social solo amore e dolcezza.

Lasciando in conclusione un riferimento alla clip di Fernanda Lessa che ha suscitato le polemiche del web: "Piuttosto pensa alla tua compagna con il video che ha pubblicato in cui ha delle forbici con cui si vuole infilzare, Dio prima li fa e poi li accoppia. Voi due non state bene con la testa, siete due persone pericolose."