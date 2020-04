Vagabondo d'amore: il primo libro di Pago

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Pago scrittore dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha svelato una succosa indiscrezione che riguarda uno dei protagonisti più amati dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Pago, che sta ritrovando la serenità accanto alla storica compagna, Serena Enardu, diventa scrittore debuttando in libreria con la sua prima fatica letteraria, che porta per titolo, Vagabondo d'amore. Ecco cosa si legge all'interno della rubrica 'Chicche di gossip' all'interno del magazine diretto da Alfonso Signorini:

"Dopo il “GF vip”, che ha fatto ritrovare a Pago l’armonia con Serena Enardu, il cantante ha scritto il suo primo libro, “Vagabondo d’Amore”, in cui svela la sua storia di vita ad oggi tenuta nascosta e spiega agli uomini come si può ritrovare l’amore anche quando, com'era per lui, tutto sembrava perduto".

Solo qualche giorno fa, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', intervistata da 'Oggi', ha svelato aspetti inediti della loro riappacificazione: "Ovviamente litighiamo ancora, non è tutto rose e fiori. Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto. Ci siamo rassegnati al sentimento e al fatto che non possiamo farci niente…Dobbiamo stare insieme. Pensavo di stare meglio senza di lui, invece sono stata male che mi spaventa ancora pensare di poter riprovare quelle sensazioni […] Se tutto quello che abbiamo vissuto in Tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi. Lo rifarei, pur sbagliando ho capito molto”.