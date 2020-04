Paola Di Benedetto: "Federico Rossi? Il nostro rapporto è vivo e lo sarà a lungo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Paola Di Benedetto e Federico Rossi più uniti che mai dopo la fine del Grande Fratello Vip 4

Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', nelle scorse ore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ringraziando tutti quelli che l'hanno sostenuta in questi tre mesi. Un pensiero speciale va al fidanzato Federico Rossi che, in maniera discreta, non le ha fatto mancare la propria vicinanza:

"Per me è stata una grande prova stare lontano da lui: in tre mesi può accadere di tutto, anche di pensare che non sei innamorato. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui, invece mi rendevo conto che più passava il tempo e più il mio sentimento cresceva. Il Gf Vip è stato una conferma che il nostro rapporto è vivo e lo sarà a lungo".

In passato, per un breve periodo, la coppia ha attraversato momenti di separazione che, però, hanno rafforzato l'unione:

"Ci siamo resi conto di avere bisogno l’uno dell’altra, ora vogliamo vivere il presente e fare progetti a breve termine, senza escludere il futuro". Fede intanto le ha dedicato la sua prima canzone da solista: "Mi ha detto: 'L’ho scritta in mezz'ora sotto un albero' e mi è piaciuta, spero vada avanti a lavorarci, sarebbe bello essere l’ispirazione per lui".

Nel corso dell'intervista, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', si è tolta qualche sassolino dalla scarpa scagliandosi contro Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa che, nei giorni scorsi, hanno ironizzato sul suo peso:

"Hanno fatto una battuta sul fatto che sono ingrassata, ma se alla fine di un percorso così figo ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste"