Benedetta Rossi asfalta un hater: "Il cretino sei tu"

Un hater attacca Benedetta Rossi, lei risponde a tono e finisce nei trending topics di Twitter. La foogblogger più famosa d'Italia ha deciso di rispondere a un utente di Twitter che aveva scritto una cattiveria assolutamente gratuita nei suoi confronti: "Non potete capire quando mi infastidisce sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa".

La sua risposta è stata da standing ovation:

"Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB... Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati... comunque stacce fratè... il cretino sei tu".