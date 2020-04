Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez: "Rita Rusic è stata un punto di riferimento, ho risentito della sua uscita"

Di Ivan Buratti lunedì 13 aprile 2020

L'attrice de Le Tre Rose di Eva, in diretta Instagram con Luca Capuano, parla del rapporto con la produttrice: "Può sembrare una persona distaccata e introversa, ma ha grande personalità"

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso solo alcuni giorni fa e il ricordo dell'esperienza è ancora molto vivo nei concorrenti che hanno preso parte al reality show di Canale 5. Giunta a un passo dalla finale e dalla conquista di un posto sul podio è stata Licia Nunez, l'attrice de Le Tre Rose Di Eva, protagonista di tante discussioni all'interno della casa di Cinecittà.

L'ex-inquilina del Grande Fratello Vip 4 ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura di gioco in una diretta Instagram, registrata insieme al collega Luca Capuano. Oltre ad aver discusso con Antonella Elia e Sossio Aruta, Licia Nunez ha stretto anche alcuni rapporti di amicizia profondi, intensi, che di certo avranno un prosieguo anche spente le telecamere del programma. Tra le persone con cui ha legato maggiormente, senza dubbio, Rita Rusic, eliminata al televoto dopo solo alcune settimane di permanenza nella casa. Durante la diretta, l'attrice ha rivelato:



Rita è una persona che mi ha colpito tantissimo, apparentemente può sembrare una persona distaccata e introversa, invece ha grande personalità.

Prima di entrare nella casa di Cinecittà, Licia Nunez aveva raccontato in un'intervista al settimanale Chi di provare da tempo un certo interesse per la produttrice cinematografica, in passato fra i suoi più segreti e inconfessabili "sogni erotici". Le due, poi, entrate in contatto durante il gioco, hanno imparato a conoscersi e a scoprire di condividere alcuni lati particolari del carattere.

L'eliminazione di Rita Rusic ha quindi provocato una profonda ferita nel percorso di gioco di Licia Nunez, che successivamente alla rottura non è più stata in grado di coltivare un'amicizia ferma e concreta come quella avuta con la collega:



Rita è stato uno dei punti di riferimento che più mi è mancato all’interno della casa dopo la sua uscita. Veramente, io ne ho risentito tanto dell’uscita di Rita.