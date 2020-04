Grande Fratello Vip 4, botta e risposta tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese: "Soldato Palla di Lardo, riprovaci!"

Di Fabio Morasca martedì 14 aprile 2020

Scontro a distanza tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese.

L'inimicizia tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese sembra essere destinata ad andare avanti per molto tempo. Già durante la semifinale del Grande Fratello Vip 4, infatti, l'attore attirò molte critiche sui social per aver definito Patrick un "lardoso", offendendolo, quindi, sull'aspetto fisico ("Io ho 52 anni e ho un fisico scolpito. Lui ne ha 46, pesa 100 kg ed è lardoso").

In questi giorni, si è consumato un nuovo scontro verbale a distanza tra Zequila e Patrick durante il quale l'attore ed ex concorrente dell'Isola ha ribadito il precitato insulto.

Patrick Ray Pugliese, durante una recente diretta Instagram realizzata in compagnia di Pasquale Laricchia, ha commentato le osservazioni poco lusinghiere di Antonio Zequila nei suoi riguardi rilasciate al settimanale Chi ("Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo"):

Me l'hanno detto che Zequila mi ha offeso. Non mi ha toccato minimamente la cosa però noi praticamente l'abbiamo preso in giro dall'inizio alla fine. Io l'ho trovato subito arrogante, lui è sempre cascato ad ogni scherzo che gli abbiamo fatto, poi mi sono intenerito e le cattiverie che diceva, per invidia perché è complessato e non è molto intelligente, sono diventate tenere. C'è stato un periodo di tenerezza ma il suo ego è venuto fuori veramente tanto ed è una persona poco interessante. Alla fine, ho iniziato ad essere irritato dal suo fare saccente, prepotente, arrogante. L'8% (riferimento alla percentuale di voti ottenuta al televoto, ndr) conferma il suo valore. Metterei un velo pietoso su Zequila, lo lasciamo nel dimenticatoio.

Antonio Zequila, ovviamente e come già anticipato, non è rimasto impassibile dinanzi a queste dichiarazioni e ha prontamente replicato tramite Instagram, pubblicando una foto di Vincent D'Onofrio, l'attore che interpretò il soldato Palla di Lardo in Full Metal Jacket:

Il soldato palla di lardo, riprovaci, magari la quarta volta sarai più fortunato...

Il riferimento, in questo caso, com'è ovvio, è alle tre partecipazioni di Patrick al reality show di Canale 5.