Domenica In, gaffe di Mara Venier, non conosce Iginio Massari: "Chi è? Gino? Luigino?"

Di Claudia Cabrini domenica 12 aprile 2020

Simpatica gaffe da parte della conduttrice, che non conosce assolutamente il Maestro dei Pasticceri italiani e addirittura lo chiama "Gino", poi "Luigino"

Una simpatica gaffe quella di Mara Venier alla quale abbiamo appena assistito in diretta, ora a Domenica In. La conduttrice di Rai 1, in collegamento video con Francesco Renga dalla sua abitazione di Brescia, ha infatti voluto ricordare l'ospitata del cantante nel salotto di Domenica In, avvenuta lo scorso ottobre.

"Te lo ricordi Francesco? Io sì, era il mio compleanno" spiega Zia Mara divertita, prima di lanciare il video che ricorda proprio dell'approdo in studio di Renga. Ad ottobre, Francesco Renga si era infatti presentato a Domenica In con un omaggio dolce per la conduttrice, un dolce alle pesche che i due avevano assaggiato in diretta.

"Chi l'ha fatto questo dolce?" aveva chiesto lei. "Non possiamo fare pubblicità, ma si tratta della pasticceria più famosa di tutta Brescia" aveva prontamente risposto lui, spiegando che anche le pesche utilizzate per la preparazione del dolce fossero a chilometro zero. L'occasione di oggi, però, ha visto Mara Venier combinare un'altra delle sue simpatiche gaffe. Sì, perché la conduttrice, una volta terminato il video risalente ad ottobre, ha riaccolto Francesco in studio chiedendogli finalmente di svelargli il nome del famoso pasticcere.

Zia Mara, mentre addentava un coniglietto di cioccolata, ha infatti spiegato: "Io mangio sempre, mi consolo almeno così. Senti, ma ora me lo dici come si chiamava il pasticcere?". Renga, divertito, ha risposto: "Eh beh, è Iginio Massari" che, per chi non lo sapesse, è uno dei Maestri pasticceri più famosi al mondo, sicuramente il più conosciuto in Italia ed Europa. Ed ecco allora che arriva la gaffe:



"Chi? Chi è? Eh? Gino?" chiede Mara, serissima.

risponde Renga senza riuscire a trattenere le risate, ma "Gino? Ah no, Luigino?" risponde ancora lei.

Francesco Renga, visibilmente divertito dall'enormità della gaffe in diretta, ha quindi concluso: "Mara, è il pasticcere più famoso di tutta Europa", giusto prima di venire addirittura interrotto dalla regia che "Iginio Massari", le spiega, per evitare ulteriori scenette imbarazzanti.

"Beh insomma, da Iginio mi ci porti? Dove? In via Veneto?" chiede Mara a Francesco Renga senza aver ancora compreso la portata del nome pronunciato. Per fortuna il cantante sdrammatizza: "Certo che sì, ti ci porto eccome".