Giulia Molino: "L'anoressia? Ci lotto ancora"

Di Claudia Cabrini venerdì 10 aprile 2020

"Non puoi sconfiggerla da un giorno all'altro. Ci sono ancora giorni in cui mi specchio e mi vedo troppo grassa" ha spiegato la ragazza nel corso di una diretta su Instagram

Una diretta Instagram per parlare ed aprirsi un po' con i fan che nel corso di tutti questi mesi l'hanno sostenuta, all'interno della scuola di Amici 19 dove come ben saprete è arrivata sul podio. Questo il principale intento di Giulia Molino che proprio ieri - sul suo canale Instagram ufficiale - ha deciso di dare il via ad una live session in collegamento con tutti i suoi fan, per rispondere anche alle eventuali domande che questi le avrebbero posto.

Tra i temi affrontati, oltre al suo rapporto con Gaia Gozzi, vincitrice di Amici di Maria De Filippi con la quale, spiega Giulia, continua ad avere uno splendido rapporto, anche quello di uno dei più seri problemi capaci di segnarla in passato: la sua anoressia, con la quale, svela Giulia, continua a combattere anche oggi.

La giovane Giulia Molino, infatti, ha combattuto per diversi anni con il suo peso forma e con l'anoressia, ma nel corso della sua diretta ha anche aggiunto che questa per lei l'anoressia rimanga un importante alone ancora oggi:



"C’è una cosa che ho imparato: l’anoressia non la lascerai mai finché la proverai a sconfiggere. Va presa per mano. Va tenuta con sé. La chiave fondamentale è provare a convivere."

Nonostante possa quindi sembrare che al momento Giulia stia bene, scopriamo che tuttavia non sarebbe esattamente così, e che i momenti di difficoltà e cedimento talvolta continuino ad esserci anche per lei. Certo, ora Giulia ha imparato a conoscersi e ad amarsi di più, ma come spiega lei stessa "l'anoressia non scompare mai da un giorno all'altro":



"Tuttora sono attenta alla mia alimentazione, mi concedo anche i miei ‘sgarri’ settimanali, mi guardo molto allo specchio: mi dico che sono grassa e poi subito dopo che sono dimagrita".

ha in ultimo spiegato perché abbia voluto fortemente parlare di questo suo problema passato:



"Voglio che questo messaggio venga condiviso, che aiuti persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io".