Federico Rossi commenta la vittoria di Paola di Benedetto al GF VIP: "Che orgoglio" (FOTO)

Di Marco Salaris giovedì 9 aprile 2020

Le prime parole del fidanzato della vincitrice della quarta edizione del reality show-

Ha tifato, ha sperato e ha pure scritto e cantato per lei un pezzo per lei reso noto nella finale del Grande Fratello VIP. Federico Rossi può ritenersi più che soddisfatto per il percorso della sua fidanzata Paola di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del reality show a discapito dei rumors che attendevano tutt'altro risultato.

Paola quindi ha conquistato il pubblico nell'ultimo televoto contro Paolo Ciavarro, pubblico spronato anche dal cantante che ha seguito la puntata documentando tutto tramite instagram dove ha commentato in presa diretta la vittoria dell'ex madre natura: prima con un post nella quale scrive "Sei tuuuuu! E vince lei! Ti amo", poi con un IG story dove aggiunge "Che orgoglio", su twitter infine ha aggiunto "Non so cosa dire se non che ha vinto la persona che amo"