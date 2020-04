Grande Fratello Vip 2020, Sossio parla di Temptation Island Vip e della storia di Pago e Serena

Di Ivan Buratti lunedì 6 aprile 2020

L'ex protagonista di Uomini e donne rivela alcuni dettagli sul reality show a cui ha preso parte con la compagna: "A casa arriva in un altro modo"

Grande Fratello Vip 2020, nonostante l'uscita di scena da alcune settimane, Serena Enardu e il compagno Pago non smettono di far parlare di loro nella casa. La coppia, concorrente del reality show, ha sicuramente catturato l'attenzione del pubblico nella prima fase dell'edizione, scrivendo nuove pagine della loro travagliata storia d'amore, già sotto ai riflettori durante Temptation Island Vip.

Entrata successivamente in gioco, l'ex-tronista è stata giudicata da molti la responsabile del crollo dell'indice di gradimento di Pago, tra i potenziali vincitori della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L'ingresso di Serena ancora fa discutere, tanto che, nelle ore passate, Paola Di Benedetto ha sottolineato:



Da quando è entrata lei si è distaccato.

Anche il montaggio e la necessità degli autori di offrire intrattenimento al pubblico hanno fatto in modo che la storia fra Serena e Pago sia stata scandagliata e indagata a tutto tondo, forse troppo. Ma quello che abbiamo visto in televisione non sembra rispecchiare del tutto ciò che è capitato realmente tra i due, finiti per non interessare più gli spettatori di Canale 5 e risultare stucchevoli. Secondo Sossio, che ha preso parte anche lui a Temptation Island Vip con la compagna Ursula, le cose non sarebbero andate proprio come raccontato:



A casa arriva in un altro modo. Sai come viene anche "montato" il servizio… Capisci cosa voglio dire… Le musiche, le cose… Arriva in un altro modo. Io ho fatto Temptation… Dal vivo ho vissuto una cosa, quando mi son rivisto… Perché fanno gli autori loro?

Nella discussione tra i finalisti del reality, inoltre, è volata qualche parola non proprio felice nei confronti di Pago. "Zerbino, senza pa*le" quelle che i microfoni del gioco hanno registrato, non affatto lusinghiere. I diretti interessati risponderanno alle accuse? O lasceranno scorrere i pregiudizi sul loro conto, giunti a poche ore dalla fine dell'edizione?