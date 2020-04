Grande Fratello VIP 4, Andrea Denver sconvolto da una notizia rivelata da Sossio Aruta

Di Marco Salaris domenica 5 aprile 2020

Il concorrente in lacrime: Sossio ha infranto il regolamento del reality?

Siamo davanti ad un'infrazione delle regole di Grande Fratello VIP? E' possibile dopo la rivelazione di una notizia riportata dall'esterno della casa da parte di un concorrente. Si sa che gli inquilini non devono essere informati dei fatti di cronaca che accadono fuori dalla casa, fatta eccezione evidentemente per l'emergenza Coronavirus cui sono stati costantemente aggiornati giorno per giorno.

Secondo quanto riporta Blastingnews Sossio Aruta, già finalista del reality show, avrebbe spifferato la notizia riguardante la morte del giocatore di Basket Kobe Bryant e di sua figlia nel drammatico incidente in elicottero avvenuto poco più di due mesi fa a Los Angeles.

La notizia chiaramente ha lasciato sotto choc sia Paolo Ciavarro che ha sentito le parole dell'ex cavaliere di Uomini e Donne over, sia Andrea Denver che da fan della prima ora di 'Black Mamba' (come veniva soprannominato Bryant) sarebbe scoppiato in lacrime non appena è stato informato del fatto.

Al di là delle giustificate reazioni, ci si chiede se arriveranno conseguenze disciplinari per Sossio dopo aver fatto una rivelazione vietata dal regolamento.

Mercoledì 8 aprile andrà in onda la finale della quarta edizione di Grande Fratello VIP.