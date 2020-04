Amici 19, L'ex fidanzata di Javier non vuole parlare con lui: la reazione del ballerino (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 aprile 2020

Il ballerino (impegnato con Talisa Ravagnani) chiede di poter parlare con la sua ex fidanzata ma...

Probabilmente sarà un finale amaro per Javier. Il ballerino finalista di Amici 2020 infatti ha conosciuto Talisa Ravagnani all'interno della scuola ed eliminata all'inizio della fase serale del talent show. Tra i due è scoccato immediatamente un feeling per il momento sospeso da una lontananza che sta provocando delle conseguenze per una storia lasciata alle spalle dal ballerino.

Accade che recentemente Javier ha fatto richiesta alla produzione di poter parlare con la sua ex fidanzata Solveig, nonostante in questo momento sia impegnato con Talisa. Nel daily trasmesso oggi la produzione ha fatto sapere ad Javier che la ragazza non ha nessuna intenzione di parlare con lui per rispetto della situazione e per rispetto di Talisa.

Il ballerino a questo punto si è preoccupato di capire che cosa è stato trasmesso dal programma per poter dare una spiegazione alla reazione della sua ex fidanzata: "Voglio sapere che cosa hanno mandato in onda" mentre Gaia Gozzi e Giulia Molino hanno applaudito alla decisione della ragazza poiché a loro parere i comportamenti di Javier non sembrano essere corretti nei confronti delle donne.

Gaia:



Io ho visto stare troppo male Talisa per colpa tua, la verità è che a te non te ne frega un c***o di quelle due ragazze! Io ti sbatto la verità in faccia anche se ti infastidisci!

Le due cantanti quindi ribadiscono la loro posizione ma Javier va su tutte le furie chiedendo di non permettersi di entrare nei suoi affari. Non si dà pace fino a perdere le staffe e abbandonare la casetta improvvisamente senza fare ritorno per un po' di tempo, fino a che torna sui suoi passi.

La discussione continua e gli attacchi reciproci non portano ad un chiarimento per il momento "Quando le cose non ti piacciono te ne vai" chiosa Giulia Molino. La finale di Amici è sempre più vicina ma la tranquillità è solo un lontano miraggio.