Javier Rojas: chi è il ballerino di Amici 2020

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Javier Rojas di Amici 19

Javier Rojas è uno degli allievi che accade alla fase finale di 'Amici 19'. L'annuncio ufficiale del suo ingresso al serale del programma di Maria De Filippi è avvenuto nella puntata in onda, oggi, 8 febbraio 2020 durante lo speciale del sabato. Conosciamolo meglio.

Javier ha 22 anni e viene da Cuba. Ha iniziato a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba. Era una scelta della madre ma poi si è appassionato e adesso per lui la danza è tutto. Si definisce carismatico, positivo, competitivo, sicuro di quello che fa. Ha studiato con il grande ballerino Carlos Acosta e da dicembre 2018 si è trasferito a Stoccolma per ballare.

Il danzatore è stato protagonista di alcuni episodi incresciosi in cui, contrario ad alcune dinamiche e al regolamento della trasmissione, ha minacciato, in maniera piuttosto cruenta, di abbandonare la scuola. Dopo un pentimento in diretta e le scuse ai professori e al corpo di ballo dei professionisti, Javier è rientrato a far parte a tutti gli effetti della classe.

L'account Instagram @javiufficiale è seguita da oltre 53 mila followers.

E' fidanzato. La ragazza, che si chiama Solveig, è, spesso, fotografata assieme a lui sui social.

Ha lavorato come modello per shooting fotografici.

Parla bene anche l'inglese e il francese.