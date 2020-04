Grande Fratello VIP 4, lite furibonda fra Teresanna e Sossio (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 aprile 2020

Volano forti accuse e gli inquilini cercano di dividerli.

Una coppia di concorrenti che certamente tutto avrà fuorché un rapporto di amicizia è quella tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. I due da quando sono entrati nella casa del Grande Fratello VIP non hanno fatto altro che sputarsi veleno addosso. Nonostante un'apparente tregua dopo una prima litigata in giardino qualche settimana fa, ieri sera all'ora di cena le tensioni sono di nuovo scoppiate in un'infuocata lite in cucina.

La goccia che fa traboccare il vaso è un gesto di Sossio. Insieme a Teresanna è tra gli ultimi a sedersi a tavola, prende un piatto di pollo cucinato dall'ex tronista. Lei lo vede e sente di dirgli qualcosa:



Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici, hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera.

Sossio quindi replica "Io non sono falso, non ti calcolo proprio" e non sembra avere intenzioni di spegnere da subito lo scontro. Teresanna gli domanda se le scuse fatte dopo la prima lite sono servite a poco e nulla. Aruta risponde così:



Ti avevo chiesto scusa perché avevo alzato la voce, ma io avverto che non c’è feeling. Se io avverto che una persona di me ha una pessima reputazione, io non mi sento di augurarle ne il buongiorno, ne il buonasera.

Una volta che la miccia è innescata allora Teresanna si altera e spara accuse verso Aruta rinfacciandogli alcuni episodi che non le sono andati giù: "Allora tu non mi deridi, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant’anni, fai l’uomo, se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni la mia imitazione non la fai". Sossio provoca: "Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni" e mentre riporta il suo piatto di pollo nemmeno sfiorato prosegue: "Ora mi cucino da solo, non c’è problema, io di fame non muoio."

Teresanna si alza dal tavolo e si avvicina all'uomo: "Visto che tu la mattina non dai ne il buongiorno e il buonasera questo piatto non ti è dovuto". "Perché mi stai sulle scatole. Sei permalosa." motiva Sossio.

La lite rischia di degenerare quando i due si ritrovano faccia a faccia:



Con te ho giocato all’inizio - attacca Teresanna - poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più.

Sossio sembra quasi non vederci più: "Modera i termini perché cane sarà quello che sta con te!" Paola di Benedetto vedendo la situazione è costretta ad intervenire chiedendo ad entrambi di calmare gli animi. Aruta però non sembra voglia mollare la presa "Ma come ti permetti? Vergognati!" e si sfoga con gli uomini della casa (QUI IL VIDEO).