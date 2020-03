Grande Fratello Vip 2020, Sossio si scusa con Teresanna (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 17 marzo 2020

Le immagini della pace fatta tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese

Siccome quello che sta succedendo fuori è gravissimo, tutte le cavolate che succedono qua dentro sono delle sciocchezze al confronto. Siccome, magari non ne avrò più la possibilità, vorrei farlo adesso davanti a tutti e chiedere scusa a Teresanna se ho alzato la voce.

Lo ha detto Sossio Aruta poco fa all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. L'ex calciatore, così, ha chiesto scusa a Teresanna Pugliese per la dura discussione dei giorni scorsi. L'ex tronista di Uomini e donne ha accettato le scuse del coinquilino, stringendogli la mano e abbracciandolo. La stessa Teresanna ha ricambiato le scuse del collega.

Il tutto è avvenuto alla fine di un toccante momento di condivisione, con Fabio Testi e gli altri concorrenti del reality di Canale 5 che hanno dedicato un pensiero e un applauso ai medici e agli infermieri che in queste settimane sono alle prese con l'emergenza sanitaria da coronavirus.

Per guardare il video clicca sulla foto in apertura di post. Intanto, ricordiamo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda domani, mercoledì 18 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. La finalissima è stata anticipata all'8 aprile.