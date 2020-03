Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta contro Antonio Zequila: "E' diventato un santo solo perché vuole andare in finale..."

Di Fabio Morasca martedì 31 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 18 marzo 2020: Sossio contro Antonio Zequila.

Il comportamento di Antonio Zequila, in questa penultima settimana di Grande Fratello Vip 4, non sta passando inosservato tra gli inquilini della Casa.

Nel daytime di oggi, martedì 31 marzo 2020, andato in onda su Canale 5, infatti, abbiamo visto Zequila scrivere una lettera rivolta a tutti gli italiani:

Buongiorno a tutti gli italiani, ho scritto un piccolo pensiero.

Caro pubblico, grazie per l'affetto e per gli ascolti, con la speranza di avervi fatto divertire. Ognuno di noi sognerebbe la finale ma, alla fine, il pubblico sovrano deciderà "quello che vale"...

Antonio Zequila, in nomination, non nasconde il forte desiderio di arrivare fino alla puntata finale di quest'edizione:

Qui qualcuno ha già la finale mentre io no e siccome non sono un ipocrita, mi piacerebbe arrivarci.

Secondo Sossio Aruta, già finalista, Antonio Zequila ha deciso di stravolgere, improvvisamente, il proprio comportamento solamente perché avverte il rischio di essere eliminato:

In tutta la casa, ci sono cartelli, cartelloni, slogan "Italiani, siete magnifici, vi adoro!"... Cioè, tutto questo per andare in finale? Sta strisciando per tutta l'Italia, sta strisciando... Ma un po' di dignità? Lava i piatti, stira, è diventato Padre Antonio Zequila! In una settimana, si è trasformato solo perché è in nomination. E' un altro uomo solo perché vuole andare in finale.

Secondo il calciatore, però, questa strategia non sortirà gli effetti sperati:

Quello che hai seminato, è quello che raccoglierai mercoledì. In questa settimana, puoi anche fare i miracoli... Non servirà a niente. Ha chiesto scusa a tutti, all'improvviso. E' diventato un santo. Per lui, sarebbe una sconfitta atroce vedere me, Sossio che non parla italiano, in finale e lui, Zequila Bum Bum che ha avuto la fila di donne, invece no... Non lo potrebbe mai digerire.

Chiacchierandone con gli altri, anche Antonella Elia ha notato dei cambiamenti negli atteggiamenti di Zequila: