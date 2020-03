Donald Trump 'contro' Harry e Meghan (che devono rinunciare al marchio Sussex Royal)

Di Giulio Pasqui martedì 31 marzo 2020

Gli (ormai ex) duchi di Sassex ora sono indipendenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non è certo il periodo migliore della loro vita per Harry e Meghan. Gli (ormai ex) duchi di Sassex si trovano in isolamento a Los Angeles, proprio dove hanno intenzione di vivere una vita indipendente in seguito all'addio (diventato formale il 31 marzo 2020) alla Royal Family inglese. "Gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro", ha tuonato Donald Trump con un tweet nelle ore scorse. "Sono un grande amico e ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato riferito che Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno, avrebbero abitato stabilmente in Canada. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti", sono state le sue parole. Non ha tardato ad arrivare la risposta: "Il duca e la duchessa di Sussex non hanno intenzione di chiedere al governo statunitense risorse per la loro sicurezza. Sono stati presi accordi finanziati privatamente".

Intanto Harry e Meghan hanno dovuto dire addio al marchio Sussex Royal. Il sito e il profilo Instagram sono stati chiusi su richiesta della famiglia reale britannica. Attraverso un messaggio, i coniugi hanno salutato tutti i sudditi ringraziandoli per il loro costante supporto: