Andrea Iannone, flirt in corso con l'ex tronista Veronica Burchielli?

Di Ivan Buratti martedì 31 marzo 2020

Scambi di like sospetti tra il motociclista e l'ex-tronista di Uomini e donne

Se Giulia De Lellis sembra aver ritrovato l'amore fra le braccia del suo vecchio Dama, Andrea Damante, il motociclista ed ex-fidanzato Andrea Iannone potrebbe essere protagonista di un nuovo flirt. A spifferarlo sul web è stato Amedeo Venza, personaggio tv che spesso rivela retroscena sui protagonisti del gossip italiano, che su Instagram ha rivelato che una nuova coppia starebbe nascendo nello showbiz italiano.

Si tratta di quella composta, appunto, da Andrea Iannone e Veronica Burchielli. Chi è Veronica Burchielli? Un nome noto al pubblico che segue le vicende del Trono Classico di Uomini e donne, il dating show di Canale 5, di cui Veronica è stata recentemente protagonista, sia da corteggiatrice di Alessandro Zarino, sia da tronista. "Fregatene, fai la tronista", ecco, lei. Diventata tronista, tuttavia, Veronica ha preferito scegliere di tornare da Alessandro Zarino, tra l'incredulità degli spettatori.

Proprio ieri, tramite Instagram, Veronica Burchielli ha pubblicato un lungo testo sulle Storie per confessare la fine della storia con il bel modello campano. Il suo cuore, tuttavia, sarebbe stato già occupato da Andrea Iannone, che pare avere un debole per le protagoniste di Uomini e donne. "Sta per nascere una nuova coppia, ma credo dobbiamo attendere il dopo-quarantena. Galeotti i like", ha scritto su Instagram Amedeo Venza, lasciando intendere che fra Andrea Iannone e l'ex-tronista ci sarebbe stato un ricco scambio di apprezzamenti pubblici sui social. Che questo possa essere l'indizio dell'inizio di un flirt, probabilmente cominciato in questi giorni di reclusione forzata in casa?

Per ora, nessuna conferma o smentita da parte dei diritti interessati. Andrea Iannone, tuttalpiù, si è limitato a rispondere ad alcune domande in diretta Instagram. "Odio l'ipocrisia, le bugie e l'irriconoscenza", ha detto, come riportato dal sito di Novella 2000, come risposta alla domanda sulla sua donna ideale. Che queste tre caratteristiche possano essere frecciatine nei confronti dell'ex?