Asia Gianese pubblica chat privata con Francesco Sarcina

Di Massimo Galanto lunedì 30 marzo 2020

Gli screenshot sembrano mostrare un tentativo di approccio del cantante, che si rivolge così su Instagram alla ragazza: "Quanti anni hai, bimba?"

Fa ancora discutere la vita privata di Francesco Sarcina. Mentre su Canale 5 a Live - Non è la d'Urso ieri sera andava in onda lo scontro tra Clizia Incorvaia e la presunto amante del suo ex marito Grazia Sepe, l'influencer (oltre 230 mila follower su Instagram) Asia Gianese pubblicava alcune chat private con il cantante di Le Vibrazioni.

Screenshot che sembrano mostrare l'approccio di Sarcina nei confronti della ragazza di molti anni più giovane di lui. E che parrebbero confermare la tesi della Incorvaia, secondo cui le chat compromettenti tra il suo ex marito e altre donne sarebbero più di una.

Nella chat, avviata 'grazie' al tag di Sarcina fatto dalla Gianese, si legge che il cantante chiede alla ragazza - chiamandola "bimba" - quanti anni abbia. Quando lei gli comunica che ne ha 21, lui sembra tirarsi indietro: "Io il doppio! Mi sa che sono troppo grande...che palle!". Asia però non sembra essere d'accordo e asserisce che "l’importante non è l’età ma non sembrarlo". A questo punto, Sarcina non esita e, cogliendo la palla al balzo, chiede il suo numero:

Quindi è un invito? Dammi il numero.

La Gianese chiosa così nelle stories:

Ragazzi, questo è uno dei tanti signori ovvero mariti che tampinano ogni giorno su Instagram

Puntuale il commento della Incorvaia, anch'esso affidato ai social:

Non ho parole, dopo ciò voglio solo pensare all’amore che ho trovato in un uomo sincero e puro.

Il riferimento è, evidentemente, a Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.