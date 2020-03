Clizia Incorvaia, è lite con la presunta ex amante di Francesco Sarcina: "Sei qua grazie a me" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 30 marzo 2020

Il confronto tra Clizia e Incorvaia e Grazia, l'ex amante di Francesco Sarcina

Stasera, a 'Live non è la d'Urso', Clizia Incorvaia, in collegamento da Porto Empedocle (in provincia di Agrigento), si è confrontata, per la prima volta, con Grazia, l'ex presunta amante di Francesco Sarcina (la donna ed il rocker si sono sentiti, per l'ultima volta, lo scorso 29 gennaio):

Grazia: "Per me è una calcolatrice. Io sono stata insieme a suo marito per 4 anni. Non sono stata l'amante. Lui mi ha sempre trattata come se fossi la sua donna".

Clizia: "Io ti ho già perdonato. Io sono madre. Spero che tu non abbiamo mai un compagno di questo tipo. Stai dando un messaggio sbagliatissimo. Tu non ti puoi permettere di giudicare la mia vita. Non sai cosa vuol dire lottare per tenere unita la famiglia con una bambina. Tu sei una delle tante, ti posso mandare le chat. Io non uscivo la sera per locali perché stavo con mia figlia. Fai veramente pena. Sei una grandissima maleducata. Il mio ex marito quando ti ha visto in un locale ha detto: 'Chi è quella ameba?!'".

Dopo il primo scambio di vedute, i toni si sono, pian piano, accesi:

Clizia: "Lei non giudica la mia vita. Io mi alzo e me ne vado. Tu sei qua grazie a me. Sono io che ti sto dando un po' di lustro".

"Sei una delle tante"

"Il mio ex marito quando ti ha vista nel locale ha detto chi è quell'ameba"

