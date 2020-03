Rossano Rubicondi bloccato a Zanzibar: la telefonata di Ivana Trump a Live Non è la d'Urso (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 30 marzo 2020

Il caso degli italiani bloccati all'estero: da Rossano Rubicondi a Roberto dei Los Locos

Rossano Rubicondi è uno dei personaggi famosi che non è riuscito a rientrare in Italia dopo lo scoppio dell'epidemia di Coronavirus. L'ex naufrago e inviato dell'"Isola dei Famosi', in queste ore, si trova a Zanzibar dove gestisce un resort assieme ad un socio. La situazione è preoccupante ma, ad oggi, ancora sotto controllo come testimoniato dallo stesso attore, stasera, in collegamento a 'Live non è la d'Urso'.

Rubicondi: "Sono tutti chiusi gli aeroporti. Sono arrivato dieci giorni fa quando hanno chiuso Dubai. Qui ci sono due casi. Per sicurezza e precauzioni stanno chiudendo tutto".

Nel corso della diretta, Rubicondi ha ricevuto anche la telefonata, a sorpresa, dell'ex moglie, Ivana Trump:





Ivana Trump al telefono a Live #noneladurso, stasera le abbiamo proprio tutte! pic.twitter.com/vDhPnBZyB3

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

Roberto del duo latino Los Locos è rimasto a Playa del Carmen in Messico:

"E' tutto bloccato. Il prossimo volo sarà il 23 aprile. Ero qui per realizzare un videoclip. Il mio socio non è riuscito a raggiungermi. Sono ospite qui da mia figlia Giulia. In Italia, ho un altro figlio, Andrea, di 20 anni. La mancanza si sente".

Sono riusciti a tornare a casa, da Cuba, Alex Belli e Delia Duran.