Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia e Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila: "Vuole farsi vedere che fa cose"

Di Ivan Buratti sabato 28 marzo 2020

L'attore campano finisce sotto l'occhio delle due donne per la sua operosità sospetta...

Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia e Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila. Nonostante i chiarimenti con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese, Antonio Zequila continua a destare dubbi per il suo comportamento, a maggior ragione questa settimana, finito al televoto e a rischio eliminazione. L'attore campano, giunto a un passo dalla finale, è pronto a far di tutto per arrivare fino alla fine e giocarsi la vittoria, anche mostrarsi operoso agli occhi degli spettatori e degli altri coinquilini.

Stamattina, Antonio Zequila si è svegliato di buona lena, pronto a soddisfare alcuni bisogni della casa e a viziare i suoi coinquilini con gesti apparentemente amorevoli. Mentre Paola Di Benedetto ed Antonella Elia stavano facendo colazione, il bell'Antonio si è avvicinato per prendere e sporzionare parte della frutta che Paolo Ciavarro aveva messo da parte per fare dei dolci per tutta la casa. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, tuttavia, è rimasto a bocca asciutta, dal momento che il fu Er Mutanda ha usato la frutta per fare una macedonia, sotto i volti interdetti delle due donne.

"Poi la mangiamo tutti", il commento di Antonio Zequila, a cui Antonella ha risposto stizzita, quando ormai l'attore era lontano: "Senza chiedere nulla: e se io le fregole le volessi mangiare a colazione con lo yogurt?". Paola Di Benedetto, fortemente basita e delusa dal comportamento di chi considerava amico fino alle discussioni di alcune settimane fa, ha invece preferito rimanere in silenzio.

"Stamattina presto puliva il bagno, deve far vedere che fa cose", rivela Antonella Elia, forse smascherando la strategia di Antonio Zequila, che vuole mostrarsi attivo per non subire la mannaia dell'eliminazione. A quel punto è intervenuta Paola, che ha sottolineato come Zequila ami passare sempre per la vittima della situazione. Basterà questo per avere la meglio su Patrick e Paolo e raggiungere così, finalmente, la finale?