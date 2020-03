Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta e la proposta di matrimonio: "Ursula, ti voglio sposare"

Di Ivan Buratti sabato 28 marzo 2020

Il concorrente del reality di Canale 5 scrive un messaggio alla moglie per chiederla in sposa

Grande Fratello Vip 2020, non solo liti e discussioni accesissime. La reclusione forzata nella casa di Cinecittà regala anche momenti di estrema dolcezza. A un passo dalla finale, il primo finalista della quarta edizione del reality di Canale 5, Sossio Aruta, si è reso protagonista di una scena molto tenera, che ha fatto di certo sognare i tanti spettatori che hanno seguito la sua avventura a Uomini e donne e Temptation Island.

Sossio Aruta, infatti, è noto per la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, durante il quale ha conosciuto la donna che lo ha reso padre di Bianca, Ursula Bennardo. I due compongono una delle coppie più amate del piccolo schermo e dai telespettatori di Canale 5, che hanno avuto modo di seguirne la nascita, la crisi e poi il ritorno di fiamma. Probabilmente, il pubblico a casa potrà perfino partecipare al grande evento che tutti gli innamorati sognano, cioè il matrimonio.

L'inquilino della casa più spiata di Italia, infatti, ha chiesto in diretta nazionale alla sua Ursula di sposarlo. In che modo? Ai concorrenti del reality show è stata fornita una lavagna per alcune faccende legate alla vita quotidiana, che Sossio ha deciso di trasformare in una romanticissima tela. "Ursula ti voglio sposare", il messaggio lasciato sulla lavagna, rivolto all'ex dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e donne.

Non si è fatta attendere la risposta di Ursula, che impossibilitata a raggiungere il compagno per una sorpresa negli studi del Grande Fratello Vip, ha scritto su Instagram, alludendo ad una lettera d'amore scritta da Sossio per lei:



Amore, purtroppo la tua lettera ancora non l'ho ricevuta, chissà, forse me la porterai direttamente tu! Ti amo, mi manchi e non vedo l'ora che arrivi questa finale!

Sossio Aruta potrebbe giocarsela fino in fondo e, nonostante l'ingresso tardivo, vincere la quarta edizione del programma?