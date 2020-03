Serena Enardu: " Il Grande Fratello Vip mi ha dato l'opportunità di salvare il rapporto con Pago"

Di Ivan Buratti venerdì 27 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu si confessa a ilGiornale.it per fare il punto sulla sua intricata storia d'amore con Pago

"Il Grande Fratello Vip per me è stata la possibilità di salvare la nostra coppia. Ero consapevole che mediaticamente poteva trasformarsi per me in un massacro ma non m’importava, quello che per me era importante in quel momento era riconquistare Pago". Parla così Serena Enardu, intervistata da IlGiornale.it a proposito della sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una partecipazione sofferta, non particolarmente apprezzata dal pubblico, che già all'inizio del gioco non voleva che l'ex tronista entrasse nella casa per cercare di ricucire il rapporto con l'ex compagno Pago, concorrente entrato invece di diritto in gioco.

Tanti telespettatori credono che Serena Enardu abbia cavalcato le vicende vissute a Temptation Island Vip con il cantautore sardo per ottenere una nuova finestra nel mondo della televisione, abbandonato dopo la fine dell'esperienza fallimentare a Uomini e donne. Se davvero avesse voluto riprendere i rapporti con Pago, dopo la confusione e i presunti tradimenti, non avrebbe potuto aspettare l'eliminazione dalla casa di Pago?



Poteva essere rischioso aspettare. Non appena ho visto che Pago avvertiva la mia mancanza ne ho approfittato. Era il momento giusto per riprovare a riconquistarlo e fare in modo che la nostra storia potesse avere un futuro.

C'è chi crede che il piano di riconquista di Serena Enardu abbia inconsapevolmente sabotato la gara di Pago, che da favorito del pubblico e del gruppo di inquilini, è presto finito in nomination ed eliminato, proprio subito l'ingresso della donna in casa. Nonostante i due siano tornati insieme, insomma, Pago ne ha risentito a livello di immagine a causa della rinnovata vicinanza all'ex, preferita agli amici di gioco:



Se Pago per 40 giorni è piaciuto come persona ed è stato scelto come preferito dalla Casa, nel momento in cui sono entrata io la situazione è cambiata quasi subito. Egoisticamente gli inquilini hanno valutato i momenti che lui dedicava a me come una mancanza nei loro confronti. Non hanno cercato di capire la situazione che stavamo vivendo e hanno preferito fare scelte diverse.

Tornati tutti alla normalità, sebbene l'emergenza Coronavirus sta impedendo loro di portare avanti alcuni progetti di coppia (tra cui il trasferimento dalla Sardegna a Milano, i due ora vivono insieme sull'isola), i due stanno cercando di costruirsi nuove abitudini familiari. D'altronde, anche Serena ha confessato di sentirsi una donna completamente diversa da quella di qualche mese fa:



Quando un rapporto finisce e gli errori si fanno da entrambe le parti, si cerca di fare un’autoanalisi per capirsi meglio e cercare di cambiare dove si pensa di doverlo fare. Io l’ho fatto e mi sono fatta supportare anche da una psicologa. Ed è servito a smussare i miei tratti caratteriali. Ho sempre vissuto, fino a poco tempo fa, il rapporto di coppia come se pensassi di essere single, contando solo su di me. Oggi condivido tutto con Pago proprio perché prima mancava la condivisione nel mio modo d’essere. Spero di riuscire a cambiare ancora e ogni giorno, perché il cambiamento è evoluzione. All’inizio il cambiamento è innaturale perché devi importelo, poi comincia ad essere naturale, a maggior ragione con la certezza che stai vivendo un rapporto di coppia che è per sempre.